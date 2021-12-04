PKK destekçileri OPCW binasını bastı: 50 gözaltı
Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.
Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) binası terör örgütü PKK yandaşları tarafından basıldı.
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Binanın içine giren terör destekçileri, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşırken, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.
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Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Lahey Polis Sözcüsü Dick Goijert, 50 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
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