PKK elebaşlarının kaldığı lüks villalar görüntülendi
Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerin sözde yöneticilerinin kaldığı lüks villalar görüntülendi.
Terör örgütü PKK’lı ve PYD’li sözde yöneticilerin Afrin yolu üzerinde stratejik bir noktada bulunan Kafr Cenne bölgesindeki villalarında lüks içinde hayatlarını sürdürdükleri ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen bölgede şimdi ise sessizlik hakim.
Afrin’in en güzel köyü gerçek sakinlerini bekliyor. Dağın eteklerinde çam ağaçları ile çevrili olan ve Afrin’e giriş kapısını kontrol eden stratejik bölgedeki Kafr Cenne’de PKK’lı ve PYD’li yöneticilerin lüks villalarda halktan topladıkları haraçlarla lüks içinde yaşadıkları ortaya çıktı.