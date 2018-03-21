PKK elebaşlarının kaldığı lüks villalar görüntülendi

Afrin’in en güzel köyü gerçek sakinlerini bekliyor. Dağın eteklerinde çam ağaçları ile çevrili olan ve Afrin’e giriş kapısını kontrol eden stratejik bölgedeki Kafr Cenne’de PKK’lı ve PYD’li yöneticilerin lüks villalarda halktan topladıkları haraçlarla lüks içinde yaşadıkları ortaya çıktı.