PKK yandaşları bebek katili Öcalan için toplandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen 5 bin kişilik grup, terör örgütü PKK ve Öcalan lehine sloganlar attı. Her türlü gösteri, miting ve etkinliğin yasak olduğu, güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte teröristbaşı Öcalan'ın doğum yeri olan Ömerli Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar da kontrol altına alındı.
İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yarın doğum gününü kutlamak isteyen yaklaşık 5 bin kişilik grup, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe merkezinde toplanmaya başladı.
Aralarında DEM Parti milletvekillerinin de olduğu kalabalık, Kürtçe türkü ve şarkılar söyleyip halay çekerek, terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.
Geceyi Halfeti ilçe merkezinde geçirecek olan kalabalık, yarın sabah Öcalan’ın doğum yeri olan Ömerli Mahallesi’ne gitmeye hazırlanıyor.
Valilik tarafından 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü gösteri, miting ve etkinliğin yasaklandığı kentte Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa merkez ile Birecik ve Halfeti ilçelerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.