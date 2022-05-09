PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var!
İsviçre'de düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne eli kanlı, bölücü terör örgütü PKK yandaşları saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 Türk yaralandı.
İsviçre'nin Basel kentinde her yıl düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, terör örgütü PKK yandaşlarınca hedef alındı. PKK’lı saldırganlar, katılımcılara önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı. Saldırıda büyük bir arbede yaşanırken en az 6 Türk'ün yaralandığı açıklandı.
Festivale katılan bazı Türk vatandaşlarından edinilen bilgiye göre, PKK yandaşları, etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türklere sözlü saldırıda bulundu.
Eli kanlı, bölücü terör örgütü PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı.
Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.