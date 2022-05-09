PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var!

İsviçre'nin Basel kentinde her yıl düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, terör örgütü PKK yandaşlarınca hedef alındı. PKK’lı saldırganlar, katılımcılara önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı. Saldırıda büyük bir arbede yaşanırken en az 6 Türk'ün yaralandığı açıklandı.