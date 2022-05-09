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PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var!

İsviçre'de düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne eli kanlı, bölücü terör örgütü PKK yandaşları saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 Türk yaralandı.

PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var! - Resim: 1

İsviçre'nin Basel kentinde her yıl düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, terör örgütü PKK yandaşlarınca hedef alındı. PKK’lı saldırganlar, katılımcılara önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı. Saldırıda büyük bir arbede yaşanırken en az 6 Türk'ün yaralandığı açıklandı.

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PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var! - Resim: 2

Festivale katılan bazı Türk vatandaşlarından edinilen bilgiye göre, PKK yandaşları, etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türklere sözlü saldırıda bulundu.

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PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var! - Resim: 3

Eli kanlı, bölücü terör örgütü PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı.

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PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var! - Resim: 4

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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