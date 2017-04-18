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  3. 18 Nisan 2017 11:44

PKK'lılar Evet konvoyuna saldırdı

Fransa’da referandum kutlaması yapan gruba PKK sempazitanları saldırdı

PKK'lılar Evet konvoyuna saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'in doğusunda yer alan Rennes şehrinde referandumdan çıkan 'Evet'i kutlayan Türklere terör örgütü PKK sempatizanları saldırdı.

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PKK'lılar Evet konvoyuna saldırdı

Referandum'un sonucunun açıklanmasından hemen sonra, kutlama için sokağa çıkan Türklere, 20 kişilik bir grup beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırdı.

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PKK'lılar Evet konvoyuna saldırdı

Kalabalığı dağıtmak için polis biber gazı kullanırken olay sırasında bir polis de bacağından yaralandı.

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PKK'lılar Evet konvoyuna saldırdı

İki saldırgan da gözaltına alındı.

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