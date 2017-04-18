PKK'lılar Evet konvoyuna saldırdı
Fransa’da referandum kutlaması yapan gruba PKK sempazitanları saldırdı
Fransa'nın başkenti Paris'in doğusunda yer alan Rennes şehrinde referandumdan çıkan 'Evet'i kutlayan Türklere terör örgütü PKK sempatizanları saldırdı.
Referandum'un sonucunun açıklanmasından hemen sonra, kutlama için sokağa çıkan Türklere, 20 kişilik bir grup beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırdı.
Kalabalığı dağıtmak için polis biber gazı kullanırken olay sırasında bir polis de bacağından yaralandı.