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  3. 04 Ocak 2021 10:00

PKK'nın 10 sığınağı imha edildi

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi.

PKK'nın 10 sığınağı imha edildi

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyup Fidan 2021-1' ile 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11' adıyla Bitlis'e bağlı Akgün, Çobansuyu, Aşağı Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harman yeri, Sarıkonak, Kınalı köyleri ile mezralarındaki kırsal alanda düzenlenen operasyonlarda, arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi.

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PKK'nın 10 sığınağı imha edildi

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 keskin nişancı tüfeği namlusu, 2 dürbün, 2 anti tank sevk motoru, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 1 tripod, 3 kalem pil, 1 telefon bataryası, 22 palaska, 2 ısıtıcı, 2 not defteri, 10 metre çarşaf, 5 kilogram bakır tel, 2 jelikan bidon, 365 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda sağlık, inşaat, mutfak ve giyim malzemesi ele geçirildi.

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PKK'nın 10 sığınağı imha edildi

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

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PKK'nın 10 sığınağı imha edildi

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