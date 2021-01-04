PKK'nın 10 sığınağı imha edildi

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 keskin nişancı tüfeği namlusu, 2 dürbün, 2 anti tank sevk motoru, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 1 tripod, 3 kalem pil, 1 telefon bataryası, 22 palaska, 2 ısıtıcı, 2 not defteri, 10 metre çarşaf, 5 kilogram bakır tel, 2 jelikan bidon, 365 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda sağlık, inşaat, mutfak ve giyim malzemesi ele geçirildi.