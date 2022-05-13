PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler

1592 PERSONEL HAREKETE GEÇTİ

TRT Haber'in haberine göre; 19 Şubat'ta İHA'lar tarafından mağaradan çıkan bir kadın teröristin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Mağara ablukaya alınırken, 82 timden oluşan 1592 personel harekete geçti. Teknik cihazlarla yapılan dinleme sonucu mağarada terörist bir grubun olduğu kesinleştirildi.