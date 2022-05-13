PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı grubuna yönelik 80 gün süren operasyon tamamlandı. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait yeni görüntülere ulaşıldı.
PKK'nın sözde Ağrı Grubunun etkisiz hale getirildiği, Eren Kış-9 Şehit Emre Dokumacı operasyonunda yeni detaylara ve görüntülere ulaşıldı.
1592 PERSONEL HAREKETE GEÇTİ
TRT Haber'in haberine göre; 19 Şubat'ta İHA'lar tarafından mağaradan çıkan bir kadın teröristin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Mağara ablukaya alınırken, 82 timden oluşan 1592 personel harekete geçti. Teknik cihazlarla yapılan dinleme sonucu mağarada terörist bir grubun olduğu kesinleştirildi.
BÖLGE ŞANTİYE ALANINA ÇEVRİLDİ, 1,5 KİLOMETRE YOL YAPILDI
Teslim olmayan teröristler mağaranın derinliklerine saklandı. Ulaşılan görüntülerde de teröristlerin aylarca kalabilecekleri yaşam alanı oluşturduğu gözlendi.
Teröristlere ulaşabilmek için güvenlik güçleri operasyonun seyrini değiştirdi. Öncelikle mağaranın fiziki yapısı belirlendi. 100 metre uzunluğunda ve 28 metre derinliğinde olan Y şeklindeki mağara, 3 bölümden oluşuyordu.
Diğer operasyonlardan farklı adımlar atıldı. Bölge şantiye alanına çevrildi. İş makinelerinin çalışabilmesi için bir buçuk kilometre yol yapıldı.
7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi getirildi. Terör inine ulaşabilmek için tüm çalışmalar tamamlandı.