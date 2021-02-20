PKK'nın ininden çıkanlar şoke etti

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kilogram patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

