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  3. 20 Şubat 2021 12:36

PKK'nın ininden çıkanlar şoke etti

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 10 ayrı bölgede yürütülen “Eren Operasyonları”nda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.

PKK'nın ininden çıkanlar şoke etti

Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen başlatılan Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor.

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PKK'nın ininden çıkanlar şoke etti

Jandarma Özel Harekât (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı `Eren Operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

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PKK'nın ininden çıkanlar şoke etti

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kilogram patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

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PKK'nın ininden çıkanlar şoke etti

İçişleri Bakanlığınca, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

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