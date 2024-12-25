PKK'nın tefecileri İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak için tefecilik yapan çete çökertildi.
İstanbul’da yüksek oranda faiz karşılığında borç para veren, borcunu vaktinde ödemeyen kişileri ise silahla tehdit eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin aldıkları paraları öldürülen PKK’lıların ailelerine gönderdikleri belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Silah kaçakçılığı', 'Nitelikli tehdit', 'Şantaj', 'Terör örgütüne üye olma' suçlarından çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Güngören, Bağcılar, Fatih'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri öldürmekle ve aile bireylerine zarar vermekle tehdit eden şüpheliler tespit edildi.