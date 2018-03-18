PKK'ya ağır darbe ! İmha edildi



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez ve Nazımiye ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlar kapsamında 2 adet sığınak imha edilmiştir.