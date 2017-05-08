PKK'ya çok ağır darbe
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi.
Bölücü terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralardaki silah ve mühimmatın, bugüne kadar tek seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu bildirildi..
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi.