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  3. 08 Mayıs 2017 10:10

PKK'ya çok ağır darbe

PKK'ya çok ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi.


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PKK'ya çok ağır darbe

Bölücü terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralardaki silah ve mühimmatın, bugüne kadar tek seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu bildirildi..


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PKK'ya çok ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi.


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PKK'ya çok ağır darbe

Bölücü terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralardaki silah ve mühimmat, bugüne kadar tek seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme oldu.


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