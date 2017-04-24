PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!

Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak'ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK'lı öldürüldü.



Bölücü terör örgütünün bahar üslenmesine ve yaz aylarında yapmayı planladığı sansasyonel eylemlere fırsat tanımamak için gerçekleştirilen harekâtın, bizzat 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği öğrenildi. Operasyonun plan ve saha sürecinin Korgeneral Temel tarafından izlendiği bildirildi. Bölge tamamen teröristlerden temizleninceye kadar harekâtın süreceği belirtildi.

