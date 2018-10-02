PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türk ordusuna karşı savaşan yabancı YPG’lilerin Zeytin Dalı harekatı sırasında Afrin’den kaçışlarını anlattıkları bir video ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, YPG’ye katılışları sırasında tören yapılan, dünya medyasına röportaj yaptırılan yabancı teröristler Türk ordusunun gelişi sırasında paniğe kapıldıklarını ve örgütten kaçmaları için emir aldıklarını söylüyor.
‘Gerçek komandolar’
Görüntülerde konuşan yabancı teröristlerden biri olan Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei, Afrin’e ilerleyen Türk askerleriyle ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: Ağaçların arasından daha fazla adamın geldiğini görüyorduk. İşte o zaman Türk üniformalı birilerini gördük. ÖSO’dan değillerdi. Gerçekten de Türk komandolarıydı.