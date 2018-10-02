PKK/YPG'li teröristler nasıl kaçtıklarını anlattı

‘Gerçek komandolar’



Görüntülerde konuşan yabancı teröristlerden biri olan Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei, Afrin’e ilerleyen Türk askerleriyle ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: Ağaçların arasından daha fazla adamın geldiğini görüyorduk. İşte o zaman Türk üniformalı birilerini gördük. ÖSO’dan değillerdi. Gerçekten de Türk komandolarıydı.