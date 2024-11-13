Plaja dev Filistin bayrağı açıldı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.