  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Plaja dev Filistin bayrağı açıldı

Plaja dev Filistin bayrağı açıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.

Kaynak: AA
Plaja dev Filistin bayrağı açıldı - Resim: 1

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.

1 / 19
Plaja dev Filistin bayrağı açıldı - Resim: 2

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.

2 / 19
Plaja dev Filistin bayrağı açıldı - Resim: 3

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.

3 / 19
Plaja dev Filistin bayrağı açıldı - Resim: 4

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesinde vatandaşlar ve turistler Filistin'e destek göstermek amacıyla Copacabana plajında dev bir Filistin Bayrağı açtı.

4 / 19