Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.