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Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, Hatay'ın Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti - Resim: 2

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti - Resim: 3
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