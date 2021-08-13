Plajda ''mavi'' canavar paniği: Tatilciler çığlık çığlığa denizden çıktı
İspanya'da kıyıya kadar gelen mavi köpek balığı paniğe neden oldu. Tatilciler etrafa kaçışırken olay yerine polis ekibi ve helikopter sevk edildi.
İspanya'nın Benidorm şehrindeki bir kumsalda dinlenen tatilciler, sığ sularda kumsala kadar gelen sekiz metrelik bir mavi köpekbalığı görüldükten sonra çığlık çığlığa kaçıştılar.
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Dehşete kapılmış yüzücüler, büyük köpekbalığının sadece birkaç metre ötedeki Poniente Plajı'nda denizde görünmesinden sonra kıyıya hücum etti.
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Görüntüler, yüzgeçleri açıkça görülebilen mavi köpekbalığı sığ sularda yüzerken korkmuş insanları gösteriyor.
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Köpekbalığı daha sonra bir yandan diğer yana çırpınırken görüldü ve sahile ulaştığında vücudu neredeyse tamamen suyun dışındaydı.
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