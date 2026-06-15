Plajda silahlı bir insansız deniz aracı bulundu! Tüm sahil tahliye edildi
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'na, üzerinde mühimmat bulunduğu tespit edilen askeri insansız hava aracı (İHA) vurdu. Rusya-Ukrayna savaşından sürüklendiği tahmin edilen araç nedeniyle plaj tahliye edildi.
Bartın-Kastamonu il sınırında yer alan ve bölge halkının sıklıkla ziyaret ettiği Kapısuyu Plajı, bugün eşine az rastlanır bir askeri ve asayiş olayına sahne oldu. Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı sahil şeridine, üzerinde mühimmat bulunduğu tespit edilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) vurdu.
Karaya vuran cismin mühimmat yüklü bir askeri insansız hava aracı olduğunun anlaşılması üzerine, olası bir patlama riskine karşı Kapısuyu Plajı jandarma ekiplerince ivedilikle boşaltıldı.
Bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleri, sahil şeridini ve çevresini sivil girişine kapatarak geniş çaplı bir güvenlik kordonu oluşturdu. İnsansız hava aracının üzerinde aktif mühimmat bulunduğunun tespit edilmesinin ardından, bomba imha uzmanları bölgeye yönlendirildi. Askeri mühimmatın uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edileceği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından yansıyan ilk değerlendirmelere göre; karaya vuran silahlı insansız hava aracının, devam eden Ukrayna-Rusya savaşı sırasında denize düşerek Karadeniz akıntılarıyla Bartın sahillerine sürüklendiği tahmin ediliyor.