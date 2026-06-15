Plajda silahlı bir insansız deniz aracı bulundu! Tüm sahil tahliye edildi

Bartın-Kastamonu il sınırında yer alan ve bölge halkının sıklıkla ziyaret ettiği Kapısuyu Plajı, bugün eşine az rastlanır bir askeri ve asayiş olayına sahne oldu. Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı sahil şeridine, üzerinde mühimmat bulunduğu tespit edilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) vurdu.