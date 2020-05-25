Plajlar ne zaman açılacak, denize girmek ne zaman serbest olacak?
Denize girme yasağı ne zaman kalkacak? Koronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişler yasaklanmıştı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte denizde girmek isteyen vatandaşlar, yasakların biteceği tarihi araştırmaya başladılar.
PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Koronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında yurt genelinde denize girmek yasaklandı. Normalleşme planı çerçevesinde plajların ne zaman açılacağı yönünde resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, yarın sabah saatlerinde de Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların Karadeniz Bölgesi geneli ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (saatte 30-50 kilometre), İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi öngörülüyor.