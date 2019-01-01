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  3. 01 Ocak 2019 14:13

Plastik poşetler artık ücretli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı.

Plastik poşetler artık ücretli

Bugün başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

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Plastik poşetler artık ücretli

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Bazı vatandaşların ise marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi.

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Plastik poşetler artık ücretli

YENİ DÖNEM BAŞLADI
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.

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Plastik poşetler artık ücretli

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla satış noktalarındaki plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verildiğini ifade eden Bülbül, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini söyledi.

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