Plastik poşetler artık ücretli

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.