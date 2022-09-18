Podyumdan cepheye: Eski güzellik kraliçesi savaşa katıldı

Sıhhıyeci olarak görev yapan Evgenia Prokopenko sözlerine şöyle devam etti: Ona diyecek hiçbir sözüm yok çünkü söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir. Onun için bir kurşunum var.

Eski güzellik kraliçesi her zaman makyaj çantasını yanıda taşıdığını da söyledi. Prokopenko, "Nasıl bir sığınakta olduğum farketmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum" şeklinde konuştu.