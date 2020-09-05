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  3. 05 Eylül 2020 13:06

Polimetre’den Eylül ayı için endişe verici Covid-19 araştırması

Polimetre Araştırma şirketi koronavirüs salgının Dünya üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmayı yayınladı.

Polimetre’den Eylül ayı için endişe verici Covid-19 araştırması

Polimetre Araştırma şirketinin araştırmasında Eylül ayında Dünya üzerinde kaç kişinin salgına yakalanacağı, salgına yakalananlardan ne kadarının yaşamını yitireceği ve salgının öldürücü etkisinde değişiklik olup olmadığı üzerinde duruldu.

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Polimetre’den Eylül ayı için endişe verici Covid-19 araştırması

Eylül’de salgına yakalanacakların sayısı 7.3–8.0 milyon arasında olacağı hesaplanıyor. Eylül Ayında COVID-19 nedeni ile yaşamını yitireceklerin sayısının azalacağı ve 119-131 bin arasında olacağı hesaplanıyor.

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Polimetre’den Eylül ayı için endişe verici Covid-19 araştırması

Olgu sayılarının en yüksek olduğu 3 gün kırmızı renkle gösterilmektedir. Bu günler, Ağustos ayının ilk yarısında olduğundan tepe noktasına ulaşıldığının göstergesi olabilir. Olgu ivmesinin (1,915 olgu/gün2) geçen aya (2,760 olgu/gün2) göre azaldığı hesaplanmaktadır.

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Polimetre’den Eylül ayı için endişe verici Covid-19 araştırması

Ölüm sayılarının en yüksek olduğu, kırmızı renkle gösterilen, 3 gün 3 ayrı ay içindedir. Temmuz Ayında (+31.2 ölüm/gün2) olan ölüm ivmesinin azaldığı (23.2) hesaplanmaktadır. (Şekil 4) Bunun anlamı, ölüm artış hızının azalmakta olduğudur.

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