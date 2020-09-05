Polimetre’den Eylül ayı için endişe verici Covid-19 araştırması
Polimetre Araştırma şirketi koronavirüs salgının Dünya üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmayı yayınladı.
Polimetre Araştırma şirketinin araştırmasında Eylül ayında Dünya üzerinde kaç kişinin salgına yakalanacağı, salgına yakalananlardan ne kadarının yaşamını yitireceği ve salgının öldürücü etkisinde değişiklik olup olmadığı üzerinde duruldu.
Eylül’de salgına yakalanacakların sayısı 7.3–8.0 milyon arasında olacağı hesaplanıyor. Eylül Ayında COVID-19 nedeni ile yaşamını yitireceklerin sayısının azalacağı ve 119-131 bin arasında olacağı hesaplanıyor.
Olgu sayılarının en yüksek olduğu 3 gün kırmızı renkle gösterilmektedir. Bu günler, Ağustos ayının ilk yarısında olduğundan tepe noktasına ulaşıldığının göstergesi olabilir. Olgu ivmesinin (1,915 olgu/gün2) geçen aya (2,760 olgu/gün2) göre azaldığı hesaplanmaktadır.