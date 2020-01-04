Polis Akademisi bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı
Polis Akademisi Başkanlığı, resmi sayfası www.pa.edu.tr adresi üzerinden bekçi alımı sınav sonuçlarını açıkladı.
Bekçilik alımı için beklenen haber geldi. Sınava ve mülakata giren adaylar nihai sonucu öğrendi. Polis Akademisi Başkanlığı resmi sonuçları saat 12.00'de duyurdu. Adaylar sorgulama işlemini pa.edu.tr'den yapabiliyor. Mülakatı ve sınavı geçen adaylar kadroya alınmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir yandan da alacakları maaşı merak ediyorlar. Bekçilik sınav sonucunu sorgulamayanlar haberimizdeki bağlantı ile sorgulayabilir. Bekçilik alım şartları, görevleri ve maaşları gibi önemli bilgileri de haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama ve tüm detaylar...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR? Polis Akademisi (PA) 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçlarının (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandığını duyurdu. Bekçilik sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan e-Devlet sayfasında bilgilerinizi girdikten sonra görüntüleyebilirsiniz. BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELER? Mevzuatta yer alan bilgiler şöyle: Madde 1 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususlar bu Yönetmelikte belirtilmiştir. Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen (Bekçi) deyimi (Bekçi ve Bekçi Adayı), (Amir) deyimi (Amir ve mafevk - üst) deyimini ifade eder. Madde 3 - Karakol amirleri bölgeleri içindeki emniyet ve asayiş yönünden önemli mahal ve noktaları dikkatle göz önünde bulunduracak çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife bölgelerini, açık ve kesin sınırlar göstermek suretiyle bir kroki üzerinde tespit ederler. Bu kroki ile krokiyi açıklayan rapor bir teklif yazısına bağlanarak mesleki amirlik kanalı ile mahalli mülkiye amirliğine gönderilir. Krokilerde gösterilen bekçi vazife bölgeleri bu makamların onayı ile kesinleşir. Madde 4 - Karakol amirleri kesinleşen krokilerde sınırları gösterilen vazife bölgelerinde çalışacak bekçilerin ad ve soyadlarını bir yazı ile krokiyi onaylayan makama bildirmeğe mecburdurlar. Krokide tespit edilen bölgelerin sınırlarının değiştirilmesi veya bir bekçinin vazife bölgesinin değiştirilmesi gerektiğinde 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasına göre işlem yapılır. Mahalli mülkiye amirleri bu yetkilerini mesleki amire devredebilirler. Madde 5 - Bekçiler, vazife görecekleri bölgenin tespitinde mümkün olduğu nispette evlerinin bulunduğu mahalden başka bir bölgede çalıştırılır.
Madde 6 - Bekçiler kıyafet ve teçhizatları tam olarak, vazifeye başlama saatinden yarım saat evvel bağlı oldukları karakolda bulunmağa mecburdurlar. Madde 7 - Bekçiler vazifeye çıkmadan önce karakol amiri bulunmadığı takdirde vekili tarafından kontrolden geçirilerek mevsime göre kıyafetleriyle silah ve teçhizatının Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna ve vazifeye hazır olup olmadıklarına dikkat edilir. Kendilerine vazifeleriyle ilgili günlük emirler verildikten sonra, karakol nöbetçisi tarafından, "Vazifeye çıktığı görüldü" kaydı yazılmış olan kontrol defteri dağıtılır. Olağanüstü hal ve şartlar dışında 1 inci fıkrada belirtilen usule uyulmaksızın bekçiler vazifeye çıkarılamazlar. Karakol amirleri bu hususu yerine getirmekle görevlidirler. Madde 8 - Bekçiler görev saatleri içinde kendilerine ayrılmış bölge içinde fasılasız surette dolaşmağa mecburdurlar. Madde 9 - Bekçiler zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar. Madde 10 - Vazife ile ilgili bir zorunluluk olmadıkça bölgeden ayrılmak yasaktır. Bu takdirde dahi mümkün olduğu nispette karakola bilgi verilmesi gerekir. Aksi halde yapılan kontrolde bölgelerinde bulunamayan bekçiler vazifelerini terk etmiş sayılırlar.