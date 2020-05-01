Polis Akademisi'nin 'Covid-19' raporu: 'Biyolojik terör tehdidi' uyarısı
Polis Akademisi Başkanlığınca 'Kovid-19 Salgını ve Sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Değerlendirmeler' başlıklı rapor hazırlandı. İnsanların bu süreçte yaşamsal kırılganlık (ölüm dehşeti) ile yüzleşmek zorunda kaldıkları belirtilen raporda, gelecek yıllarda terör eylemlerinde biyolojik silahlara yer verebileceği uyarısı yapıldı.
Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan raporda, terör örgütlerinin, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden devletlerin bu alandaki olası zayıflığını kullanarak terör eylemlerinde biyolojik silahlar kullanabileceği öngörüsünde bulunuldu.
Çin'in Vuhan kentinde 2019'un aralık ayında başlayan yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin, sosyoloji ve psikoloji disiplinlerinin penceresinden ele alındığı raporda, salgın sonrasında toplumsal yapıda ve psikolojik düzeyde ortaya çıkabilecek değişimlere ilişkin bazı öngörülere yer verildi.
'Tutum ve davranış kalıplarında değişiklikler olabilir'Salgının kitlesel psikoloji üzerindeki önemli anlık etkilerinden birinin, korku ve kaygı düzeylerindeki artış olduğu vurgulan raporda, buna bağlı olarak tutum ve davranış kalıplarında degişikliler beklenebileceği belirtildi.
Salgınla birlikte görülme sıklığı artacak ölüm korkusu ve yaygın dehşet hissi insanların benlik saygılarını etkileyeceğinden bu saygıyı tamir etmek için insanların kültürel değerlerine ve inanç sistemlerine daha fazla sahip çıkmaya yönelecekleri tespitine yer verilen raporda, salgın sırasında kültürel içe kapanma söz konusu olabileceğinden komplo teorilerine inanma durumunda ve yabancı düşmanlığında artış olabileceğine işaret edildi.