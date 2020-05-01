Polis Akademisi'nin 'Covid-19' raporu: 'Biyolojik terör tehdidi' uyarısı

'Tutum ve davranış kalıplarında değişiklikler olabilir'Salgının kitlesel psikoloji üzerindeki önemli anlık etkilerinden birinin, korku ve kaygı düzeylerindeki artış olduğu vurgulan raporda, buna bağlı olarak tutum ve davranış kalıplarında degişikliler beklenebileceği belirtildi.