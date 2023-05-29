Polis alarma geçti: 150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü

CEZAEVİNDEKİ BABAYA İZİN VERİLMEYİNCE YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

M. A.’ın cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Keşan’a getirildi. Genç kızın cenazesinin bugün toprağa verileceği duyuruldu. Cenazeye katılmaları için Edirne Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan anne Elif ve baba Yaşar A.'a izin verilmesi istendi.