Polis alarma geçti: 150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü olarak bulunan M. A.’ın (20) cenazesine katılması için cezaevinde hükümlü bulunan babası T. A'ya izin verilmemesine yakınları tepki gösterirken ortalık bir anda karıştı.
Olay, geçen cumartesi günü, öğle saatlerinde, Yenimescit Mahallesi Esat Sokak'ta meydana geldi. M. A.'dan haber alamayan yakınları eve geldi. A.'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EVDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Adrese giden ekipler M. A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan A.'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. A.'ın, bir gece önce yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi.
CEZAEVİNDEKİ BABAYA İZİN VERİLMEYİNCE YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ
M. A.’ın cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Keşan’a getirildi. Genç kızın cenazesinin bugün toprağa verileceği duyuruldu. Cenazeye katılmaları için Edirne Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan anne Elif ve baba Yaşar A.'a izin verilmesi istendi.
Anne Elif A.’a izin verilirken, baba Yaşar A.’a kızının cenazesine katılması için izin verilmedi. Bunun üzerine saat 16.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi’nde toplanan A. ailesinin yakınları ve komşularından oluşan çoğunluğu kadın yaklaşık 150 kişi, duruma tepki göstererek, Büyük Cami Mahallesi’ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne yürüdü.