Polis baskınında ilginç anlar ! Kahvaltıya devam etti
Avustralya’da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi. Şüphelinin, baskın sırasında polis tarafından evinin aranmasına aldırış etmeden kahvaltı yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Avustralya’nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabası olan Palm Beach’te meydana geldi.
Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü.