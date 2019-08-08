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  3. 08 Ağustos 2019 14:27

Polis baskınında ilginç anlar ! Kahvaltıya devam etti

Avustralya’da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi. Şüphelinin, baskın sırasında polis tarafından evinin aranmasına aldırış etmeden kahvaltı yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Polis baskınında ilginç anlar ! Kahvaltıya devam etti

Olay, Avustralya’nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabası olan Palm Beach’te meydana geldi.

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Polis baskınında ilginç anlar ! Kahvaltıya devam etti

Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi.

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Polis baskınında ilginç anlar ! Kahvaltıya devam etti

Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü.

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Polis baskınında ilginç anlar ! Kahvaltıya devam etti

75 yaşındaki yaşlı adam ise bunlara aldırış etmeden, mutfak masasında kahvaltı yapmaya devam edip, kahvesini yudumladı.

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