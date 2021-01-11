Polis bastı, çatıya kaçtılar! 3 saatte zor ikna ettiler

KUMARCILARIN SAVUNMALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI



Polisleri gören kişiler bu kez çareyi binanın çatısına çıkmakta buldu. Ekipler, çatıda çeşitli hurdalıkların ve kapıların arkasına saklanan kişileri tek tek yakaladı. Cezadan kaçan bir kişi, çatıya hava almak için çıktığını söylerken cezai işlem uygulanan bir başka kişi ise, ya cezaevinde duracaklarını ya da hep oynayacaklarını dile getirdi. Polisler ayrıca ortaya çıkmakta direnenlere de uzun süre dil döktü.