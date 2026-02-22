Polis bile ''pes'' dedi! Gübre yüklü kamyonetitan 19 kaçak göçmen çıktı...

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında bir skandalı daha ortaya çıkardı. Arsuz-İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet, kaçakçıların başvurduğu kirli yöntemleri bir kez daha gözler önüne serdi.