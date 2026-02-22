Polis bile ''pes'' dedi! Gübre yüklü kamyonetitan 19 kaçak göçmen çıktı...
Hatay’da göçmen kaçakçıları, polisi atlatmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Üzeri tamamen hayvan gübresiyle kaplanan bir kamyonetin kasasını açan ekipler, gübrenin altındaki gizli bölmede havasız bırakılan 19 kaçak göçmeni gün yüzüne çıkardı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında bir skandalı daha ortaya çıkardı. Arsuz-İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet, kaçakçıların başvurduğu kirli yöntemleri bir kez daha gözler önüne serdi.
20 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda, açık kasa bir kamyoneti durduran polis ekipleri, kasanın tamamen hayvan dışkısıyla dolu olduğunu gördü. Kokuyu ve gizli bölmeyi kamufle etmek amacıyla kullanılan gübreler, polis ekiplerinin dikkatli aramasını engelleyemedi.
Gübre yığınının altına ustalıkla gizlenmiş bölmeyi fark eden ekipler, kapağı açtıklarında şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Havasız ve dar bir alanda istiflenen, Türkiye'de geçerli oturma izni olmayan 19 yabancı uyruklu göçmen muhafaza altına alındı.
Olay yerinde gözaltına alınan ve göçmen sevkiyatını koordine eden 2 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenlerin ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.