Polis ''Böylesi bir canilik çok ender görülür'' demişti: Cinayetin detayları ortaya çıktı
Yunanistan'da yaşanan korkunç olay için Yunan polisi, "Böylesi bir canilik buralarda çok ender" görülür demişti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yunanistan'da yaşanan olayda 20 yaşındaki Caroline Crouch Salı günü erken saatlerde Atina'nın Glyka Nera banliyösünde 33 yaşındaki kocası Babis Anagnostopoulos ile yaşadığı evinde, dehşet verici bir şekilde öldürüldü ancak Anagnostopoulos işkence çektirildiğini söylemesine rağmen hiçbir darp ya da yara izine sahip değildi.
Polisin silahlı üç kişinin sabah 5 civarında ailenin evine girdiğini, dördüncü bir kişinin ise dışarıda nöbet tuttuğunu söylemişti ancak araştırma sonucunda başka sonuçlar ortaya çıktı.
Olayda ilk söylenende ailenin köpeği öldürülmüştü. Helikopter pilotu olan Babis ellerinin ve ayaklarının bağlandığını söylemişti. Bebeklerinin de kafasına silah dayandığını söyleyen koca, Caroline'ı boğmadan önce ailenin değerli eşyalarının yerini açıklamasını sağlamak için bir saat boyunca işkence yaptığından bahsetmişti.
İşkence yaptığı söylenen kişilerin aynı zamanda 21 bin 500 pound (250 bin TL) değerinde mücevher ve 13 bin pound değerinde nakit parayı alarak kaçtıkları söylenmişti.