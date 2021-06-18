Polis ''Böylesi bir canilik çok ender görülür'' demişti: Cinayetin detayları ortaya çıktı

Yunanistan'da yaşanan olayda 20 yaşındaki Caroline Crouch Salı günü erken saatlerde Atina'nın Glyka Nera banliyösünde 33 yaşındaki kocası Babis Anagnostopoulos ile yaşadığı evinde, dehşet verici bir şekilde öldürüldü ancak Anagnostopoulos işkence çektirildiğini söylemesine rağmen hiçbir darp ya da yara izine sahip değildi.