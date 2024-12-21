Polis bu sefer yayalara ceza yağdırdı
Adana'da üst geçit olmasına rağmen refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya 690'ar lira ceza kesildi.
Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, tehlikeye aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yönelik uygulama başlattı.
1 / 5
Ekipler, daha önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yakınında denetim yaptı.
2 / 5
Geçişler için refüjdeki demir korkuluğun söküldüğünü tespit eden polis, üst geçidin hemen altından geçen 23 yayayı dronla tespit etti. Kurala uymayan yayalara 690'ar lira para cezası kesildi.
3 / 5
Yayalardan biri ayağında platin olduğunu öne sürerek, cezadan kurtulmaya çalıştı.
4 / 5