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Polis bu sefer yayalara ceza yağdırdı

Adana'da üst geçit olmasına rağmen refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya 690'ar lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA
Polis bu sefer yayalara ceza yağdırdı - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, tehlikeye aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yönelik uygulama başlattı. 

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Polis bu sefer yayalara ceza yağdırdı - Resim: 2

Ekipler, daha önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yakınında denetim yaptı.

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Polis bu sefer yayalara ceza yağdırdı - Resim: 3

Geçişler için refüjdeki demir korkuluğun söküldüğünü tespit eden polis, üst geçidin hemen altından geçen 23 yayayı dronla tespit etti. Kurala uymayan yayalara 690'ar lira para cezası kesildi. 

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Polis bu sefer yayalara ceza yağdırdı - Resim: 4

Yayalardan biri ayağında platin olduğunu öne sürerek, cezadan kurtulmaya çalıştı.

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