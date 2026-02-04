Polis çağrı merkezini bastı; ellerine ne geçtiyse camdan fırlattılar!

Şişli’de bulunan bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezinde, farklı firma ve platform isimleri kullanılarak yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, yüzlerce mağdurdan toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü, bu varlıkların 'soğuk cüzdan' olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda saklandığı tespit edildi.