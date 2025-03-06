Polis cinayetinde kan donduran ayrıntı: ''Sık lan buna''

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine M.A.'ün aracılık yaptığı belirtildi. Olay günü M.A.'ün İzmir'de yaşayan E.İ. ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya E.İ.'ın davetiyle M.G. ve U.G.'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu M.T.'in de aynı masada olduğunun altı çizildi. Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada M.A.'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada M.A.'ün M.T.'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'ün, yanındaki C.P.'e dönerek 'Sık lan buna' dediği ve C.P.'ün de M.T.'e 6 el ateş ettiği belirtildi. C.P.'ün, M.T.'i hedef aldığı ancak market sahibi Ünal Öz'ü de öldürebileceği ihtimalini gözeterek ateş ettiğine vurgu yapıldı.