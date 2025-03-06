Polis cinayetinde kan donduran ayrıntı: ''Sık lan buna''
İzmir'de bir polis memurunun hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerden birinin diğerine "Sık lan buna" diyerek polise ateş ettirdiği ayrıntısı yer aldı...
İzmir'in Çiğli ilçesinde tekel bayide çıkan tartışmada, izinli polis memuru M.T.'in (50) hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan Cihat Pekgöz, E.İ., M.A., M.G., U.G. hakkında ayrı ayrı müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sanıklardan M.A.'ün, M.T.'in telefonunu yere fırlattığı, ikili arasında tartışma çıktığı, M.A.'ün yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek, 'Sık lan buna' dediği ve polis memurunun vurulduğu iddianamede yer aldı.
Olay, geçen yıl 28 Ekim'de saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişiler ile işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru M.T., tabanca ile vuruldu. M.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçtı. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.T., kurtarılamadı. M.T.'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsini ardından gönderildiği memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp, kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi. Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü. Adliyeye sevk edilen C.P., E.İ., M.A., M.G., U.G. tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine M.A.'ün aracılık yaptığı belirtildi. Olay günü M.A.'ün İzmir'de yaşayan E.İ. ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya E.İ.'ın davetiyle M.G. ve U.G.'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu M.T.'in de aynı masada olduğunun altı çizildi. Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada M.A.'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada M.A.'ün M.T.'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'ün, yanındaki C.P.'e dönerek 'Sık lan buna' dediği ve C.P.'ün de M.T.'e 6 el ateş ettiği belirtildi. C.P.'ün, M.T.'i hedef aldığı ancak market sahibi Ünal Öz'ü de öldürebileceği ihtimalini gözeterek ateş ettiğine vurgu yapıldı.