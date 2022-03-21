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Polis, genç kızı son anda kurtardı

Çorum’da, lise öğrencisi A.Y. (16), çıktığı 3 katlı inşaat halindeki binanın demir iskelesinden atlamak isterken polis memuru tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Polis, genç kızı son anda kurtardı - Resim: 1

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi A.Y., binanın dış cephesine kurulan demir iskele üzerine çıktı. A.Y.’yi iskelede görenler, durumu polise bildirdi. 

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Polis, genç kızı son anda kurtardı - Resim: 2

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara yolu Sosyal Bilimler Lisesi yakınında yapımı süren 3 katlı bir binada meydana geldi. 

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Polis, genç kızı son anda kurtardı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. 

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Polis, genç kızı son anda kurtardı - Resim: 4

Yarım saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince sivil bir polis, anlık dalgınlığından yararlandığı genç kızı ani hamleyle yakaladı. 

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