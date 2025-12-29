Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
1 / 8
Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı.ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.
2 / 8
Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 / 8
Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
4 / 8