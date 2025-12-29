  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var!

Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

1 / 8
Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var - Resim: 2

Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı.ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.

2 / 8
Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var - Resim: 3

Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 / 8
Polis ile teröristler arasında çatışma çöıktı, yaralı polisler var - Resim: 4

Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

4 / 8