Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı
İstanbul Esenyurt'ta bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis karşısında maske yerine tuvalet kağıdı takılı bir kişiyi görünce ne yapacağını şaşırdı.
Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı.
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10 kişiye para cezasının kesildiği baskında, 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı.
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Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.
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Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.
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