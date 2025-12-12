Polis lüks aracına çakar taktıran sürücüye fena çaktı: Üç ceza birden!
Mersin'de çakarlı araç kullandığı tespit edilen sürücüye 276 bin 344 TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu ve otomobili de trafikten menedildi.
Kaynak: DHA
Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde araçlardaki uygunsuz egzozlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Son 10 gün içinde yapılan uygulamalar kapsamında; 23'ü motosiklet ve 19 otomobile abartı egzozdan işlem yapılıp, trafikten menedildi. Motosiklet ve otomobillere toplam 389 bin 214 TL idari para cezası uygulandı.
Bu sırada çakar kullanan lüks bir otomobil, ekiplerin denetimine takıldı.
Otomobile 'Çakar tertibatlı araç kullanmak/kullandırmak' suçundan 276 bin 344 TL idari işlem uygulandı. Sürücünün belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç trafikten menedildi. (DHA)
