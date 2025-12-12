Polis lüks aracına çakar taktıran sürücüye fena çaktı: Üç ceza birden!

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde araçlardaki uygunsuz egzozlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Son 10 gün içinde yapılan uygulamalar kapsamında; 23'ü motosiklet ve 19 otomobile abartı egzozdan işlem yapılıp, trafikten menedildi. Motosiklet ve otomobillere toplam 389 bin 214 TL idari para cezası uygulandı.