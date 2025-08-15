Polis memuru sevgilisi genç kadının kabusu oldu!

‘BENİ ÖLDÜRECEK' DEDİM KENDİ KENDİME'

E.K. son olarak silah kabzasıyla darbedildiğini söyleyerek, "28 Haziran'da pikniğe gittik. Giderken sorun yoktu, geri dönüşte beni yabancı bir numara aradı. Delirmiş gibiydi, gözü bir şey görmedi. Elimden telefonu aldı, aracın kapılarını kilitledi, yol üzerinde durdu. Telefonumu arayana küfürler etti, hakaretler etti. Telefonumu cebine koydu, sonra silahını çıkardı. Silahının namlusuyla darbetti beni. Daha sonra kabzasıyla darbetti. Silahı beline koyduktan sonra boğazımı sıkmaya başladı. Bir kere sıktı, iki kere sıktı, iki eliyle sıktı, nefessiz kaldım sonra bıraktı. Daha sonra arabanın kapısını açtı. Saçlarımdan tutup yerde sürükledi, dizlerim yara oldu. Sonra tekrar küfürler ederek arabanın içine soktu. Kendi de bindi kapıları kilitledi. Sonra arabayı hızlı sürdü. 'Seni öldüreceğim, sen göreceksin, seni öldürüp atacağım, senin ölünü hiç kimse de bulamayacak' gibi şeyler söyledi. Sonra durduk, dizlerim yara olduğu için topallayarak indim. Araçtan inerken silahının tetiğini çektiğini gördüm, 'Beni vuracak, öldürecek' dedim, kendi kendime. Sonra evime doğru koşmaya başladım" diye konuştu.