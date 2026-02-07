Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da araç muayene istasyonunda polis memurunun hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru M.O.K. (44), pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. K. ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada K., çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.O.K., beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.
K.'in hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin K.'in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü.
Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntüde yer aldı. DHA)