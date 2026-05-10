Polis noktasında intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var!
Pakistan'da polis noktasına patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında 12 polis yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından ağır silahlarla düzenlenen saldırıda polis noktası tamamen yıkıldı.
Kaynak: DHA
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.
Yetkililer, patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığını belirtti.
Açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı ve bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
