Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

Silopi Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakda dünsaat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeribelirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım’ın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu.

