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  3. 04 Mayıs 2017 14:52

Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis panzerinin eve çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde dün gece zırhlı polis panzerinin bir eve çarparak girmesi sonucu, yataklarında uyuyan kardeş 2 çocuğun ölümüne neden oldu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

Silopi Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakda dünsaat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeribelirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım’ın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu.

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Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

Olayın duyulmasının ardından kaza bölgesine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedilerek, ezilme sonucu can veren 2 kardeşin cenazeleri Silopi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Hastane morgunda yapılan otopsi ardından 2 kardeş, toprağa verilirken, baba Mesut Yıldırım Hz. Osman Camii’nde kurulan taziyede, başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı.

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Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

Mahalle sakinleri polis panzerini kullanan kişinin alkollü olduğunu iddia ederken, iddialarla ilgili yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. Kazaya neden olan polis panzerinin MHP İlçe Binası’nı korumakla görevli olduğu belirtildi.

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