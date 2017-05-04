Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis panzerinin eve çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde dün gece zırhlı polis panzerinin bir eve çarparak girmesi sonucu, yataklarında uyuyan kardeş 2 çocuğun ölümüne neden oldu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Silopi Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakda dünsaat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeribelirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım’ın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu.
Olayın duyulmasının ardından kaza bölgesine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedilerek, ezilme sonucu can veren 2 kardeşin cenazeleri Silopi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Hastane morgunda yapılan otopsi ardından 2 kardeş, toprağa verilirken, baba Mesut Yıldırım Hz. Osman Camii’nde kurulan taziyede, başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı.