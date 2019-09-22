Polis paraları saya saya bitiremedi !

Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı. Şebeke lideri Akın Ö.'nün bugün yapılacak olan kız kardeşinin düğününe katılmak için geldiği Adana'da yakalandığı, evlenecek kız kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.