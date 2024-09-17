Polis şiddeti kamerada: İnfial yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir’de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.’yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.