Polis şüphe üzerine durdurdu, telefonundan çıkan video şoke etti

İş yeri sahibi B.Ü. bir arkadaşının kendisine iş yerinin kurşunlanma videosunu attığını, bunun üzerine arkadaşını arayıp ne olduğunu sorduğunu söyledi. Arkadaşının ise videonun tanımadığı bir numaradan geldiğini söylediği öğrenildi. B.Ü., korktuğu için videoyu sildiğini belirtti.