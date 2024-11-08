Polise bıçakla saldırdı, operasyon köpeği etkisiz hale getirdi

Açıklamada, "Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası ilimizde gerçekleşen sokak olaylarında olayları organize eden ve katılım sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 07 Kasım 2024 günü M.E. isimli şahsın 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydının olduğu ve sokak olaylarına karıştığı tespit edilmiştir. Yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla ekiplerimizce ikametine gidilen M.E. isimli şahsın ikametinde görevli ekiplerimize kesici aletlerle 2 adet bıçakla saldırması sonucunda, görevli polis operasyon köpeği tarafından şahsın boynunda köpeğin pati tırnağı tarafından kesi oluşmuştur. Ekiplerimizce şahsa ilk müdahale yapılmış, gerekli sağlık kontrolü ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Tedavisi akabinde Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılan şahsın yapılan kontrollerinde 'Cezai ehliyeti vardır' raporu verilmiştir" denildi.