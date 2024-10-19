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Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı

Antalya'da bir polis memuru kendisini takip eden oto tamirci G.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Polis memuru ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Sitesi içerisindeki Boğazkent yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ali Ş., yaklaşık 2 ay önce arızalanan aracını tamir için oto tamircisi G.K.'ye teslim etti.

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Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı - Resim: 2

Bugün aracının durumunu sormak üzere G.K.'nin dükkanına gelen Ali Ş., bir süre sonra ayrıldı.

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Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı - Resim: 3

İddiaya göre G.K., kendi aracıyla takip ettiği Ali Ş.'e, araçtan inmeden av tüfeğiyle ateş edip, olay yerinden kaçtı. Sırtından vurulan polis memuru Ali Şen yere düştü.

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Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı - Resim: 4

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ağır yaralanan Ali Ş., ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Ş.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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