Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı
Antalya'da bir polis memuru kendisini takip eden oto tamirci G.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Polis memuru ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Sanayi Sitesi içerisindeki Boğazkent yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ali Ş., yaklaşık 2 ay önce arızalanan aracını tamir için oto tamircisi G.K.'ye teslim etti.
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Bugün aracının durumunu sormak üzere G.K.'nin dükkanına gelen Ali Ş., bir süre sonra ayrıldı.
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İddiaya göre G.K., kendi aracıyla takip ettiği Ali Ş.'e, araçtan inmeden av tüfeğiyle ateş edip, olay yerinden kaçtı. Sırtından vurulan polis memuru Ali Şen yere düştü.
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İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ağır yaralanan Ali Ş., ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Ş.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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