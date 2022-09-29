Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, pazartesi günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Polisevinin önüne gelen teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan 2 terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde bulunan başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan 1 kadın, vücuduna isabet kurşunla 2 kişi ise patlamada yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, 1'ini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.