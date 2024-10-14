Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı

33 SUÇ KAYDI VAR

Saldırgan E.K.'nin, 'Oto hırsızlığı', 'Yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Son 9 ayda karıştığı 2’si ‘gasp’ olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi. (DHA)