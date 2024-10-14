Polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da ihbara giden polis memurunu 7 bıçak darbesiyle yaralayan saldırganın, son 9 ayda 10 suça karışıp serbest kaldığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde birinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine adrese polis eşliğinde sağlık ekipleri sevk edildi. N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, fenalık geçirdiği öne sürülen E.K. elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.
MESLEKTAŞIYLA BİRLİKTE SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Saldırgan E.K.'nin ise entübe edildiği belirtildi.
33 SUÇ KAYDI VAR
Saldırgan E.K.'nin, 'Oto hırsızlığı', 'Yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Son 9 ayda karıştığı 2’si ‘gasp’ olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi. (DHA)