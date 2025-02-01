Polisi yaralayıp kaçtı, bir de sosyal medyada paylaştı

İhtara uymayan sürücüler, kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru M.A.'nın yere düşüp başından yaralanmasına neden oldu. Amatör kamera tarafından görüntülenen olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.