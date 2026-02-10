Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti!
Kırıklareli'de polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu madde ve iklindirme sistemi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada; kentteki bir çiftlik evinde, uyuşturucu madde yetiştirilip piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Düzenlenen operasyonda çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
