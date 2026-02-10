  1. Anasayfa
  4. Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti!

Kırıklareli'de polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu madde ve iklindirme sistemi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. 

Çalışmada; kentteki bir çiftlik evinde, uyuşturucu madde yetiştirilip piyasaya sürüldüğü belirlendi. 

Düzenlenen operasyonda çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

