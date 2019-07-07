Polisin boynuna tornavida sapladı !

Aynı zamanda şoförün de cep telefonu ile polisi görüntülediği; polisin, sşoföre kimlik numarasını sorduğu ancak cevap alamadığı görüldü. Polisin verdiği belgeleri inceleyen şoför, aniden aracın kapısında bulunan bölmeden aldığı tornavida ile polise saldırdı. Polis de TIR saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

