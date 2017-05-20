Polisin göz bebeği Özel Harekat
35 yıl önce kurulan Polis Özel Harekât (PÖH), terörle mücadelenin en önemli güvenlik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuşatılan MİT, Genelkurmay ile Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunu kurtarmak için harekete geçen PÖH, F-16'larla vuruldu ve 44 şehit verdi.
15 bine yakın personeliyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör olaylarına müdahale eden PÖH, hendek operasyonlarında da kritik bir rol üstlendi.
15 TEMMUZ'DA 44 ŞEHİT
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en büyük can kaybı, Polis Özel Harekât'ta verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndaki darbecileri etkisiz hale getirmek için silah ve teçhizatlarını kuşanıp Kobra ve Akrep'lere binmek üzere Gölbaşı'ndaki kampusun nizamiyesinde toplanan Özel Harekâtçılar, 2 adet F-16'dan ateşlenen füzelerle katledildi.