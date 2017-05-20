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  3. 20 Mayıs 2017 10:56

Polisin göz bebeği Özel Harekat

Polisin göz bebeği Özel Harekat

35 yıl önce kurulan Polis Özel Harekât (PÖH), terörle mücadelenin en önemli güvenlik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuşatılan MİT, Genelkurmay ile Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunu kurtarmak için harekete geçen PÖH, F-16'larla vuruldu ve 44 şehit verdi.

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Polisin göz bebeği Özel Harekat

15 bine yakın personeliyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör olaylarına müdahale eden PÖH, hendek operasyonlarında da kritik bir rol üstlendi.

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Polisin göz bebeği Özel Harekat

15 TEMMUZ'DA 44 ŞEHİT

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en büyük can kaybı, Polis Özel Harekât'ta verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndaki darbecileri etkisiz hale getirmek için silah ve teçhizatlarını kuşanıp Kobra ve Akrep'lere binmek üzere Gölbaşı'ndaki kampusun nizamiyesinde toplanan Özel Harekâtçılar, 2 adet F-16'dan ateşlenen füzelerle katledildi.

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Polisin göz bebeği Özel Harekat

Bir imam ve çeşitli rütbelerdeki 44 Özel Harekât polisi, hain saldırıda şehit oldu.

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