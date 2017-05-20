Polisin göz bebeği Özel Harekat

35 yıl önce kurulan Polis Özel Harekât (PÖH), terörle mücadelenin en önemli güvenlik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuşatılan MİT, Genelkurmay ile Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunu kurtarmak için harekete geçen PÖH, F-16'larla vuruldu ve 44 şehit verdi.

